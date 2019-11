Massacrata di botte e uccisa nel suo Bed&Breakfast: Marilena muore a 52 anni

A dar notizia è il quotidiano Il Gazzettino. Secondo le prime informazioni, Marilena sarebbe stata uccisa martedì pomeriggio. I vicini di casa avrebbero sentito delle urla provenire dal residence dove la donna viveva già nella serata di lunedì e successivamente il corpo senza vita è stato trovato dagli investigatori all’interno di un serbatoio usato per la raccolta dell’acqua. A quanto si apprende, la causa del decesso non è stata ancora accertata ma vi sarebbero elementi per ritenere che Marilena Corrò sia stata picchiata violentemente.



Ci sarebbe un sospettato del delitto:un altro italiano tra i quarantacinque e i cinquanta anni, l’uomo che gestiva la struttura ricettiva di Sal Rei “APaz”. È stato fermato dalla polizia per un interrogatorio. Secondo le prime indiscrezioni, i due potrebbero aver litigato per alcuni debiti sull’affitto. La cinquantaduenne trovata morta nel bed & breakfast si era trasferita da Treviso a Capo Verde nel 2018, circa un anno e mezzo fa. Sul delitto indaga la polizia locale.

Giovedì 28 Novembre 2019, 08:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA