Marianna uccisa in battaglia contro l'esercito russo: aveva 37 anni ed era residente in Veneto dal 2008

di Redazione web

Una donna ucraina residente in Veneto da 14 anni, Marianna Triasko, sarebbe stata uccisa in combattimento nel proprio Paese, mentre lottava contro l'invasione dell'esercito russo. A riferirlo è il Tg regionale Rai del Veneto. La donna, originaria di Ivano-Frankivsk, in Ucraina, risiedeva a Villorba, in provincia di Treviso.

La conferma dell'ex sindaco

La donna era sposata con un italiano e aveva due figli di 10 e 14 anni. Quando è iniziato il conflitto, è tornata in Ucraina per combattere al fianco del suo popolo. L'ex sindaco di Villorba, Marco Serena, ha confermato che la donna risulta risiedere con la famiglia nel Comune trevigiano, ed è cittadina italiana. Pochi i riscontri sulla sua vita nella cittadina, che si trova alla periferia nord di Treviso. La donna aveva 37 anni.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 28 Settembre 2022, 21:30

