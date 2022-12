Uccide il vicino di casa a coltellate, morto uomo di 51 anni: «Lite per futili motivi dovuti all'alcool»

Litiga col vicino di casa e lo uccide a coltellate. L'omicidio si è consumato a Cattolica Eraclea (Agrigento). Il diverbio sfociato in un omicidio sarebbe scaturito, a quanto pare, per futili motivi, forse dovuti all'alcool. La vittima è Carmelo Contarini, muratore di 51 anni. Il presunto colpevole si chiama invece Giovanni Ferrera (60 anni).

Arrestato il presunto colpevole

L'uomo è stato arrestato quasi in flagranza di reato, mentre si stava dirigendo verso la stazione dei carabinieri, dove voleva costituirsi. Pare che la vittima e il presunto assassino si conoscessero da tempo, erano vicini di campagna, i loro terreni in via Agrigento confinanti.

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Dicembre 2022, 17:50

