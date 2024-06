Spara e uccide il vicino di casa per la macchina parcheggiata male, poi fugge e tenta il suicidio ma viene arrestato

di Redazione Web

Torna a casa dopo il turno di lavoro di notte, ma trova l'auto del vicino di casa a bloccargli il passaggio per accedere alla sua abitazione. Così scoppia la lite che finisce nel sangue. Una guardia giurata di 40 anni ha estratto la pistola e ha sparato contro il vicino 75enne e suo nipote 40enne, uccidendo il primo e ferendo gravemente il secondo. È la ricostruzione dei fatti fornita dai carabinieri della compagnia di Frosinone impegnati nelle indagini su una sparatoria mortale avvenuta domenica mattina a Veroli nella località Castelmassimo.

Chi è la vittima

La vittima è il pensionato Silvio Scaccia di 75 anni, mentre è rimasto ferito in maniera molto grave il figlio Mariano Scaccia di 47 anni, avvocato del Foro di Frosinone. A fare fuoco è stato un loro vicino di casa, Alessandro Dell'Uomo, di 40 anni.

Cosa è successo

Stando ai primi elementi raccolti dai carabinieri del Reparto Operativo di Frosinone, al culmine di un'accesa discussione tra la famiglia della vittima e la guardia giurata (vicino di casa) sono stati esplosi alcuni colpi di arma da fuoco, che hanno ucciso Silvio Scaccia e ferito gravemente il nipote Mariano.

Il presunto omicida sarebbe poi scappato nelle campagne circostanti con l'intenzione di suicidarsi, ma grazie al supporto del suo avvocato Tony Ceccarelli è stato rintracciato dai carabinieri che lo hanno fermato e portato in caserma. L'arma utilizzata per il delitto non è quella di servizio e non risulta denunciata. Le indagini vengono portate avanti dal sostituto procuratore di Frosinone Vittorio Misiti.

Mariano Scaccia, sopravvissuto alla sparatoria, è nell'ospedale Spaziani di Frosinone dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico, la prognosi è riservata.

