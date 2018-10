Ha ucciso il padre nella notte, ma è finito subito in manette. Un uomo di 37 anni, Paolo Vignali, è finito in manette questa mattina a Verona dopo aver tolto la vita al padre Nicola Vignali, di 62 anni, a Mantova. L'omicidio sarebbe avvenuto dopo una lite davanti alla madre, nella casa della famiglia.



Paolo Vignali si è presentato stamattina all'ospedale di Borgo Trento a Verona, in stato confusonale: lì gli agenti lo hanno arrestato. Non è ancora chiaro se sia stato lui a consegnarsi spontaneamente alla polizia, o se si è recato al pronto soccorso ed è stato riconosciuto e arrestato dagli agenti.



NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Martedì 2 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:15 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..