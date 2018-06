BRESCIA - Omicidio suicidio a Ome in provincia di Brescia. Un uomo di origini romene ha ucciso la moglie, 50 anni, anche lei romena, e poi si è tolto la vita. È avvenuto all'interno di un appartamento in Piazza Aldo Moro. A lanciare l'allarme è stato il figlio della coppia cheda più di un giorno non aveva notizie dei genitori.

