Uccide la moglie a coltellate dopo una lite per gelosia: fermato un 38enne, femminicidio a Salerno

Un uomo di 38 anni ha ucciso a coltellate la moglie, sua coetanea, nel pomeriggio di oggi in località Lago di Battipaglia (Salerno). È quanto emerso dalle primissime ricostruzioni effettuate dai carabinieri della Compagnia di Battipaglia. Le attività sono ancora in corso. L'uomo, un italiano della zona, è stato fermato.

Cosa è successo

L'uomo ha accoltellato la moglie a morte al culmine di una lite coniugale, pare scaturita da motivi legati alla gelosia: è accaduto intorno all'ora di pranzo in via Flavio Gioia, zona lido Lago, sul litorale di Battipaglia. Secondo le prime informazioni trapelate si tratterebbe di una coppia di italiani, la vittima dell'ennesimo femminicidio sarebbe una 38enne.

L'allarme lanciato dallo stesso omicida

Sul posto sono intervenuti i soccorritori e i carabinieri che stanno, in questi minuti, procedendo a effettuare i rilievi del caso. A chiamare i soccorsi sarebbe stato proprio il marito che si sarebbe anche premurato di far uscire di casa i figli prima di aggredire la moglie. Attualmente l'uomo è in stato di fermo. Sul posto anche i militari del Ris.

