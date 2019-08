Uccide a coltellate il marito dopo una lite in casa: arrestata

A quanto emerge da una prima ricostruzione, la donna avrebbe impugnato un coltello da cucina con il quale ha colpito l’uomo. Quest’ultimo avrebbe tentato di scappare, ma è stato raggiungo sotto casa, in strada, dove è stata sferrata la coltellata mortale.

Unadi 48 anni ha ucciso a coltellate ildi 53 anni al culmine di una lite nella loro abitazione a Margherita di Savoia , cittadina nota per le sue saline della provincia Barletta-Andria-Trani. La donna è stata bloccata dai carabinieri della compagnia di Cerignola (Foggia) e portata in caserma.+++NEWS IN AGGIORNAMENTO+++