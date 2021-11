Uccide la moglie con una coltellata: «Mi ha chiesto di misurare tre pigiami, poi il buio»

Ricorda solo che la moglie gli ha chiesto di misurare tre pigiami nuovi e poi il buio. Così ha raccontato Livio Duca, 67 anni, accusato di aver commesso l'omicidio della moglie Marinella Maurel lo scorso 22 settembre ad Aquileia. La donna è stata uccisa con un'unica coltellata alla base del collo che si è rivelata fatale.

Interrogato nel corso del processo l'uomo, che subito dopo il delitto ha ammesso le sue colpe, ha spiegato che il giorno in cui l'ha uccisa la donna gli avrebbe detto di provarsi dei pigiami nuovi: «Quando le ho chiesto il motivo, lei mi ha risposto che ‘servono perché ti portiamo via, ti ricoveriamo perché sei matto'. Poi non ricordo niente altro». Successivamente ha spiegato di ricordare l'arresto, la presenza dei carabinieri che lo ammanettavano mentre lui era sporco di sangue accanto al corpo della moglie esanime.

L'uomo ha poi spiegato che nei mesi prima del delitto aveva iniziato a credere di essere finito nel mirino della Guardia di Finanza per le sue aziende in Croazia e che anche i vicini avessero installato delle telecamere per spiarlo. La moglie e il figlio lo prendevano in giro e non credevano a questo complotto, fino a quando la donna, secondo il suo parere, non aveva iniziato ad essere anche aggressiva. L'imputato ha poi ammesso di aver iniziato a fare uso di alcol durante il lockdown e di essersi fatto prescrivere benzodiazepine per dormire.

