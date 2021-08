Uccide la mamma a coltellate, la versione della 15enne: «Non volevo farle del male ma soltando spaventarla»

Uccide la mamma durante una semplice lite per delle faccende in casa (sembra per un elettrodomestico), poi si giustifica: «Volevo solo spaventarla. La ragazza di 15 anni che ha ammazzato con una coltellata la mamma 43enne domenica 15 agosto in una casa di Treviglio (Bergamo), ha spiegato di non aver avuto l'intenzione di farle del male, né di ucciderla, ma il suo scopo era solo di spaventarla.

A raccontare l'accaduto è stata la stessa minore durante l'udienza di convalida che si è tenuta al tribunale dei minori di Brescia. La 15enne, accusata di omicidio volontario aggravato da futili motivi e dal legame di parentela, ha risposto alle domande del giudice spiegando quello che è successo il giorno del delitto. Tutte e due stavano a casa e avevano iniziato a discutere per una faccenda di casa fatta male. La madre ha rimproverato la 15enne che ha ammesso di essere andata su tutte le furie e di averle messo il coltello nel petto. La ragazza ha subito chiamato i soccorsi, ma purtoppo l'intervento tempestivo del 118 non è servito a salvarle la vita.

Ora il gip ha accolto la richiesta di custodia cautelare in carcere presentata dal pubblico ministero della Procura dei minori. La 15enne al momento si trova in un istituto per minori con una sezione femminile.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 18 Agosto 2021

