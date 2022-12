Uccide la madre con 22 coltellate e il padre con 25: così Salvatore, 34 anni, ha sterminato la sua famiglia

Ventidue coltellate alla madre e almeno 25 al padre. Un vero e proprio massacro. Ecco come Salvatore Sedita, l'uomo di 34 anni di Racalmuto (Agrigento), ha ucciso i propri genitori nella loro abitazione, in via Rosario Livatino. Giuseppe Sedita di 66 anni e la moglie Rosa Sardo, di 62 anni, sono stati trovati in un lago di sangue. Il figlio, fermato poche ore dopo, li ha uccisi con una mannaia.

Chiesto un accertamento psichiatrico di Salvatore

La Procura della Repubblica di Agrigento, con il procuratore capo, facente funzioni, Salvatore Vella e il pm Gloria Andreoli, hanno chiesto la misura cautelare per il giovane. Per il quale i magistrati hanno chiesto una accertamento psichiatrico. Dopo l'interrogatorio è stato trasferito nel reparto di psichiatria dell'ospedale. Durante l'interrogatorio avrebbe profferito parole «senza senso», spiegano gli investigatori.

Ultimo aggiornamento: Sabato 17 Dicembre 2022, 12:10

