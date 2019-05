Ubriaco tenta di investire un carabiniere con un furgone

per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale un operaio 41enne pregiudicato di Mogoro (Oristano). I militari, impegnati in un servizio controllo notturno del territorio, hanno notato sulla Statale 197 all'altezza del bivio per Furtei un furgone fermo contromano. I carabinieri si sono quindi fermati per effettuare un controllo ed accertare se ci fosse qualcosa che non andava, vista la posizione del furgone, ma improvvisamente l'autista ha avviato la marcia tentando tra l'altro di andare addosso ad uno dei militari che nel frattempo era sceso dal mezzo.colpendo la ruota anteriore destra del veicolo riuscendo così a fermare definitivamente la marcia. Molto probabilmente, riferiscono i militari, la fuga era dovuta allo stato d'ebbrezza del soggetto, visto che l'immediato controllo effettuato rivelava un tasso alcolemico al di sopra della norma.l'uomo è stato trovato in possesso di un coltello di genere proibito. A questo punto sono scattate le manette, mentre il mezzo, sprovvisto di assicurazione e non sottoposto a revisione, è stato sequestrato. L'arrestato, trattenuto nelle camere di sicurezza della Compagnia dei Carabinieri di Sanluri, stamani verrà portato davanti al giudice del Tribunale di Cagliari per la celebrazione del rito direttissimo.