Ubriaco guida l'auto senza una ruota, il video choc della polizia locale: «Ecco cosa accade»

In pieno giorno sbanda vistosamente in un rettilineo e perde una ruota della sua utilitaria. Il video dell'automobilista ubriaco, condiviso sui social network dalla polizia locale dell'Unione Reno Galliera (Bologna), è diventato subito virale. Una vera e propria denuncia social per far vedere gli effetti dell'alcol sulla guida.

Il video virale

Le immagini sono forti. L'uomo sbanda vistosamente alla guida della sua Fiat Panda, centrando in pieno il marciapiede e perdendo una delle due ruote anteriori. Ma, invece di fermarsi, continua la marcia facendo inversione a U e continuando a sbandare, con grave rischio per sé stesso e gli altri. Ma non finisce qui. Alla fine riesce ad accostare, forse per vedere i danni all'auto, ma a quel punto cade vistosamente per strada rischiando di essere investito dalle auto in transito. Le immagini sono state riprese dalle telecamere di sorveglianza del comune di Galliera, in provincia di Bologna, e diffuso su Facebook dalla polizia locale. Un modo per cercare di sensibilizzare l'opinione pubblica sui pericoli legati all'assunzione di alcolici prima di guidare.

La ricostruzione

L'incredibile scena è avvenuta mercoledì primo marzo e, come rivelano le immagini, l'auto dell'uomo sbanda e impatta a forte velocità contro il marciapiede perdendo una ruota. Poi, come se nulla fosse, continua la corsa fino a uscire dall'inquadratura per farvi ritorno poco dopo nell'altro senso di marcia. A quel punto l'uomo accosta e scende dall'abitacolo, ma è evidente il tasso alcolemico è alle stelle e non riesce a stare in piedi. Dopo essere crollato a terra, l'automobilista si rimette al volante e continua la sua marcia, nonostante alla sua auto manchi una ruota. Un episodio che non è sfuggito agli agenti che lo hanno fermato poco dopo. L'uomo è stato sottoposto all'alcol test ed è risultato positivo all'alcol con una concentrazione ben 4 volte superiore a quella consentita dai limiti del codice della strada. Per l'automobilista è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza aggravata e il ritiro della patente.

La denuncia social

«Solitamente siamo molto restii a pubblicare immagini riprese nella nostra attività di controllo del territorio. Questa volta però intendiamo derogare a questo principio: le immagini che vedete nel video riteniamo infatti che, proprio nella loro rilevante gravità, siano particolarmente educative, per dimostrare a tutti quanto possa essere pericoloso porsi alla guida di un veicolo dopo avere bevuto alcolici», scrivono dalla polizia locale. Nessuna gogna mediatica, dunque, ma un modo per sensibilizzare con immagini molto forti.

