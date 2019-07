Ubriaco al volante due volte nello stesso giorno: tasso 4 volte oltre il limite

Un uomo di 70 anni, residente a Treviso, è stato sorpreso per due volte nel corso della stessa giornata mentre conduceva due diverse automobili con un tasso alcolemico di tre e di quattro volte superiori al limite massimo di legge.



L'automobilista, che conduceva le autovetture di proprietà della moglie con la patente peraltro ritirata da alcuni mesi per precedenti violazioni, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Treviso. Il primo veicolo, una Mercedes, nella quale si trovava anche la consorte, è stato sequestrato per una futura confisca mentre il secondo, un'utilitaria, è stato restituito alla proprietaria. Entrambe le operazioni sono state eseguite dalla Polizia Municipale di Treviso. Venerdì 5 Luglio 2019, 15:05

