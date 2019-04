Ubriaca alla guida si scontra con un'auto: gravi due bimbe

Sono molto gravi le condizioni di due bambine di due e tre anni, a bordo di un'auto che nella tarda serata di ieri è rimasta coinvolta in un violento schianto avvenuto vicino a Fiorenzuola, in provincia di Piacenza. Sono state entrambe trasportate d'urgenza in eliambulanza agli ospedali di Bergamo e di Parma nel reparto di terapia intensiva.



In prognosi riservata anche la madre che era in auto con loro al momento dell'incidente avvenuto, dai primi accertamenti, a causa di un'altra vettura che avrebbe fatto un sorpasso lungo il rettilineo. La conducente di questa macchina, anche lei ferita, ma in modo meno grave, sarebbe anche risultata positiva al test alcolico. Gli accertamenti dei carabinieri sono ancora in corso. Altre tre persone sono finite all'ospedale ma nessuno è in pericolo. © RIPRODUZIONE RISERVATA