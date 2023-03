Uber Black in Italia compie ​10 anni: 13 milioni di corse, oltre 8 mila autisti NCC, 3,6 milioni di utenti

di Redazione web

Compie 10 anni di attività in Italia il servizio di mobilità Uber Black, operato dal autisti NCC, lanciato a Milano nel marzo 2013 e ad oggi è disponibile in altre 6 città italiane: Roma, Bologna, Firenze, Torino, Catania e Palermo. Rispondendo ad una semplice esigenza, ovvero, come spostarsi dal punto A al punto B con un semplice click in modo facile e sicuro, l’arrivo di Uber Black in Italia ha rappresentato un’innovativa opportunità di mobilità, a fronte della sempre crescente domanda di nuove opzioni di viaggio all’interno del sistema di trasporto urbano.

Le dichiarazioni di Lorenzo Pireddu, General Manager Uber Italia



Lorenzo Pireddu, General Manager di Uber Italia ha commentato così i 10 anni del servizio: «Con oltre 13 milioni di viaggi Uber Black in Italia in 10 anni possiamo affermare che abbiamo contribuito a migliorare il modo in cui le persone si spostano nelle città, partendo dalle macchine per arrivare a essere un vera e propria piattaforma multimodale di mobilità che include biciclette elettriche, monopattini e mezzi di trasporto pubblico, con l’obiettivo di ridurre l’utilizzo della macchina privata a favore di sistemi di spostamento più sostenibili.

Per i prossimi 10 anni il nostro obiettivo è quello di continuare ad offrire servizi innovativi che facilitino e rispondano alle esigenze di mobilità di tutti i cittadini, fornendo loro opzioni sempre più comode, accessibili e sostenibili. E essere la app di riferimento per tutti gli operatori del mercato, non solo autisti NCC ma anche taxi, che intendono massimizzare le proprie opportunità di lavoro e di guadagno».

Uber Black in Italia: i numeri



Sono oltre 13 milioni le corse effettuate negli ultimi dieci anni a bordo delle macchine Uber Black in Italia, una cifra importante così come il numero di viaggiatori che, tra nazionali e internazionali, ammonta a 3,6 milioni di persone trasportate. La corsa più lunga di sempre? Una tratta di 900 km percorsa tra Milano e Parigi nel 2017.





In quanto alla top 5 delle destinazioni più richieste la classifica italiana è la seguente: Aeroporto di Fiumicino, Aeroporto di Malpensa, Stazione Termini, Stazione Centrale di Milano e Aeroporto di Linate, questo a testimoniare l’elevato utilizzo della app da parte dell’utenza straniera.

Quanti chilometri sono stati percorsi in 10 anni, in Italia, dai clienti che che hanno usato il servizio Uber Black? 78 milioni: oltre 1.946 volte il giro della Terra e tutte lasciando a casa la propria macchina, riducendo quindi il traffico, l’inquinamento e il consumo di suolo dei parcheggi.



Riguardo agli autisti si contano numeri importanti: sono oltre 8mila gli autisti NCC che hanno utilizzano l’app Uber Black almeno una volta per effettuare una corsa negli ultimi dieci anni nel nostro paese. L’autista con il maggior numero di viaggi ha raggiunto l’incredibile quota di 36 mila corse: sono invece 17.600 i viaggi valutati a “5 stelle” collezionati da un singolo autista. Notevole infine il numero da record di corse notturne effettuate, ovvero 25 mila, così come la quantità di mance raccolte da un solo autista in dieci anni: 10 mila Euro.

Uber Black: le caratteristiche del servizio



Gli utenti della app Uber beneficiano di diverse funzionalità tipiche del servizio Uber Black, come la possibilità di avere informazioni sull’autista, il modello dell’auto e conoscere il prezzo della corsa in anticipo, dividere il costo della corsa, visualizzare il percorso del proprio spostamento e, grazie al sistema di anonimizzazione, passeggeri e autisti possono mettersi in contatto telefonicamente o via chat senza condividere il proprio numero di telefono, oltre alla possibilità di accedere al toolkit di sicurezza di Uber e ottenere assistenza in caso di bisogno. Oltre al comfort e l’eleganza delle berline nere, Uber Black fornisce ai passeggeri la possibilità di selezionare le proprie preferenze in anticipo per quanto riguarda i bagagli da portare a bordo, le modalità di conversazione con l’autista e la temperatura interna al veicolo.

Di recente, infine, sono state aggiunte al servizio ulteriori funzionalità quali Reserve, con la possibilità di riservare un viaggio fino a 30 giorni prima, e Guest Ride, ovvero la possibilità di prenotare una macchina per un conoscente, parente o amico.

