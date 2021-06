U-Mask torna sul mercato, ecco il nuovo Model 2.2 che ha superato tutti i test di certificazione

U-Mask, presente in 121 Paesi, torna anche sul mercato italiano: da oggi è online U-Mask Model 2.2. La mascherina biotech, in continua evoluzione, è stata registrata come dispositivo medico di classe. Il prodotto ha superato tutti i test - obbligatori e volontari - effettuati in laboratori internazionali certificati: i risultati confermano le prestazioni e l’approccio di avanguardia del prodotto.

Nel nuovo modello, rinnovato e perfezionato, sono presenti tra l’altro le seguenti novità:

1) Un nuovo accessorio ergonomico. Una clip invisibile - applicata sul Refill sotto la Cover in corrispondenza del naso - migliora la vestibilità della mascherina, facendola aderire meglio al viso e impedendole di scivolare.

2) Un nuovo colore, davvero speciale: il blu “jeans”. Al già vasto assortimento è stato aggiunto il colore riservato in precedenza alle mascherine dello staff U-Team. Ora lo potranno ordinare tutti.

3) Due misure in più. A grande richiesta, dal 15 giugno saranno introdotte, per alcuni colori, le nuove taglie “Wider Fit” e “Smaller Fit”, per chi trova la misura di U-Mask “regular” anche troppo piccola o grande. Per iniziare, le nuove taglie saranno disponibili solo in nero, ma presto arriveranno anche in altri colori.

4) Le performance di sempre, anzi di più. I dispositivi hanno superato tutti i test condotti da laboratori leader a livello internazionale e sono stati analizzati sia prima dell'uso che dopo 200 ore, seguendo le procedure ISO: i risultati hanno evidenziato che anche dopo 200 ore di utilizzo il BiolayerTM all'interno di U-Mask 2.2 è ancora efficace. Inoltre, respirabilità e test BFE vengono confermati anche dopo 200 ore di utilizzo.

5) Club U-Mask. Sono in arrivo tante novità. I seguaci più attivi della community potranno iscriversi, entro il 15 Giugno, ad un Club per ricevere anteprime e promozioni, partecipare ai test sui nuovi prodotti e preordinarli in esclusiva.

In seguito al ritiro dal mercato dei modelli precedenti la Società produttrice di U-Mask ha adottato varie iniziative, anche in sede giurisdizionale, per vedere riconosciuta la conformità di quei dispositivi, nella certezza che fossero anch’essi pienamente in regola anche con la normativa italiana.

