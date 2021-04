Addio tv generalista, i giovani ora scelgono YouTube e Netflix

Piccoli spettatori per grandi piattaforme. Bimbi e ragazzi, da 4 a 15 anni, preferiscono Netflix e Youtube alla tv. Complice la pandemia e il maggior tempo in casa, le preferenze dei baby-spettatori, si sono fatte “sentire”. Secondo l’annuale report Ofcom, nel Regno Unito i giovanissimi lo scorso anno hanno guardato cartoni animati e video su piattaforme e siti per una media di 11 ore a settimana rispetto a poco meno di sette di Tv. Il lockdown e le varie restrizioni hanno cambiato le abitudini da “schermo” pure in Italia. Da una ricerca condotta da Sensemakers, società di consulenza nel marketing digitale, è emerso che il 2021, a gennaio, ha visto una crescita del tempo medio per persona, pari all’11% per la tv tradizionale e del 52% per il video digitale.

Largo dunque a Netflix, Amazon Prime Video, YouTube e via dicendo. Il “fascino” delle piattaforme si è reso evidente sin dal primo lockdown, quando la crescita dei fruitori on demand è stata stimata intorno al 60%. La “generazione Youtube” era annunciata già prima del Covid, che però sembra aver reso più veloce il fenomeno. Per i piccoli vedere un video on demand è naturale. Episodi di Peppa Pig, in italiano, hanno tra 2 e quasi 4 milioni di visualizzazioni. Simili le cifre di Masha e Orso. Secondo dati Moige, il 70% dei bimbi naviga quotidianamente in Rete. Tra i 6 e i 7 anni, il tempo, in media, è poco più di 30 minuti al giorno, tra i 10 e i 13 circa un’ora e mezzo.

«Le piattaforme hanno una struttura di controllo, una sorta di percorso segnato, che aiuta i genitori a tenere lontani i piccoli dai rischi della Rete - spiega Nicola Ferrigni, sociologo Link Campus University - E sono interessanti pure a livello educativo perché offrono molti stimoli». Il principale fruitore di video online, per Sensemakers, ha tra 15 e 24 anni. Oltre il 50% guarda film e serie Tv. Basta pensare a serie divenute cult per rendersene conto. Una per tutte, su Netflix, “La casa di Carta”. «Il Covid ha certificato una distinzione tra Tv, con la sua funzione informativa, e piattaforme, per l’intrattenimento - dice Ferrigni - Nella sua veste istituzionale, la Tv appare “ingessata” ai giovani. Piattaforme come Netflix sono più in linea con i tempi, per contenuti e modalità di fruizione. Questo è lo schermo del domani. La Tv dovrà adeguarsi; altrimenti ciò che prima era generalista diventerà di nicchia».

