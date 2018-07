Tutti i giorni porta la foto della moglie a guardare il mare, l'anziano signore commuove il web

Venerdì 6 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:23 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ogni giorno si reca nello stesso luogo, nello stesso modo e fa la stessa cosa. Unè stato immortalato mentre contempla ilcon a fianco la, presumibilmente scomparsa, con la quale, forse, amava andare in spiaggia.Uno scatto tenero, rubato da un passante a una persona ormai anziana, che vive dei suoi ricordi, ma che è stata in grado di far emozionare. «Sono giorni che viene non conosco questa splendida persona so soltanto che il suo è stato sicuramente un grande amore l'ho visto piangere e credo che uomini del genere non nascano più un abbraccio forte caro amico sei un grande uomo», ha scritto un utente su Facebook postando la tenera foto e in poco tempo è diventata virale.Un amore il loro che purtroppo la vita ha deciso di interropere, ma certi legami, forse è vero e questa foto lo dimostra, vanno oltre l'esistenza terrena, vanno oltre le problematiche quotidiane e tutte le difficoltà della vita. Perché forse, in fondo, il modo migliore per amarsi per sempre è raggiungere la serenità mano nella mano, osservando le onde del mare.