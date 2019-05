Tutte nude nello spogliatoio con la coppa, l'esultanza hot delle giocatrici di Conegliano per la festa scudetto FOTO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Hanno scelto di festeggiare così le giocatriciLa squadra veneta ha infatti battuto l'Igor Gorgonzola Novara per 3-2 (25-16, 23-25, 25-11, 20-25, 15-13) in gara-3 delle finali scudetto. Ora Conegliano e Novara si ritroveranno sabato 18 maggio per la finale della Champions League donne. Nel frattempo però la gioia delle ragazze di coach Daniele Santarelli ha invaso i social network e