Autovelox, la multa si può impugnare se è piazzato sul senso di marcia opposto

Mercoledì 9 Ottobre 2019, 12:38

come gli. Da una sentenza dellaarrivacon ildi farla franca, ricorrendo davanti al giudice contro la sanzione ricevuta per eccesso di velocità. Con l'ordinanza numero 24757/19, depositata il 3 ottobre, gli ermellini hanno, infatti, stabilito che anche tali dispositivi di rilevazione dell'andatura media o istantanea di un veicolo, normalmente utilizzati sulla rete autostradale e su alcuni tratti di quella ordinaria,, al pari dei normali autovelox.In caso di ricorso, quindi,usato è stata verificata in un lasso di tempo recente e in caso negativo potrebbe decidere di. Nel diffondere i contenuti della sentenza e nel commentarne le conseguenze, il quotidiano giuridico dirittoegiustizia.it chiarisce come il pronunciamento sia conseguenza della sentenza numero 113/2015 della Corte Costituzionale.