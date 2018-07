Tutor autostradali, attivi i nuovi dispositivi su 22 tratti autostradali: la mappa

Sabato 28 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:37 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

E' tutto pronto per l'esodo estivo e proprio per l'occasione sono stati attivati altriin diversi. Lo scopo è quello di far sì che si rispettino ie le norme di sicurezza al fine di limitare il più possibile gli incidenti stradali.In diverse tratte autostradali sono pronti a partire i sistemi di controllo della velocità. Da Nord a Sud gli automobilisti dovranno prestare attenzione a non esagerare con la velocità al fine di salvaguardare in primis la loro sicurezza, ma anche punti e portafogli per le mute, spesso salate, previste. Ma dove si trovano i nuovi dispositivi?I Tutor, ripristinati dopo la sospensione scattata a fine maggio in seguito al contenzioso fra Autostrade per l'Italia e la Craft, sono attivati su 22 tratte autostradali, a cui se ne aggiungeranno altri. Nello specifico le aree sono: A1, Reggio Emilia-Campegine e la Campegine-Parma; A10, Albisola-Celle Ligure e Celle Ligure-Albisola; A14, Valle del Rubicone-Cesena; Faenza-Forlì; Cesena-Valle del Rubicone e Valle del Rubicone-Rimini nord; A1, Firenzuola-Badia e Badia-Fiorenzuola; A1, All. Dir. Roma nord-Ponzano Romano; Ponzano Romano-Magliano Sabina; Magliano Sabina-Orte; San Vittore-Cassino; Cassino-Pontecorvo; Colleferro-Valmontone; A1, All. Dir. Roma sud-Colleferro; San Vittore-Caianello; A16, Baiano-Avellino ovest; Avellino ovest-Baiano; A30: Sarno-Palma Campania; Allacciamento A1/A30-Nola.Intanto, questo fine settimana sarà da bollino rosso su strade e autostrade italiane. E' atteso un incremento di traffico per gli spostamenti verso le località di villeggiatura, in particolare lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica, compreso l’itinerario E45 che collega i due versanti della penisola e ai valichi di confine in direzione di Francia, Slovenia e Croazia.