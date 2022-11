Turisti trascinati in mare da un'onda mentre scattano foto: lei muore, lui sotto choc Ad accorgersi dei due in mare un residente del posto che ha lanciato in mare una corda a cui sarebbe riuscito ad aggrapparsi soltanto l'uomo







di Mario Amodio Tragedia in mare questa mattina a Furore dove ha perso la vita una turista straniera finita insieme col marito travolti da un'onda. La coppia di stranieri proveniente da Positano si era fermate al Fiordo per alcune foto. Imprudentemente i due avrebbero ridisceso la scala arrivando quasi alla spiaggia dove un'onda li avrebbe travolti trascinandoli in mare. Muore folgorato durante il temporale, il cadavere del 34enne Ugo Manganaro ritrovato in spiaggia Donna trovata morta in un congelatore, il figlio confessa: «Traumatizzato, aveva paura di essere giudicato» L'allarme Ad accorgersi dei due in mare sarebbe stato un residente del posto che ha prontamente lanciato in mare una corda a cui sarebbe riuscito ad aggrapparsi soltanto l'uomo mentra la donna sarebbe stata trascinata verso il largo dal mere agitato. Lanciato l'allarme sul posto è giunta una motovedetta della guardia costiera di Salerno che ha recuperato cadavere la donna. Il corpo è stato trasferito prima sul porto di Amalfi e poi trasportato presso la sala mortuaria dell'ospedale di Castiglione di Ravello dove l'uomo è stato ricoverato per accertamrnti in stato di choc. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Novembre 2022, 13:59

