Turisti scappano dal balcone del B&B per non pagare 40 euro: il proprietario posta il video su Fb

Non volevano pagare la stanza del b&b in cui avevano trascorso la notte, così hanno deciso di scappare in piena notte, buttandosi dal balcone. L'incredibile storia arriva dalla Puglia, una delle Regioni d'Italia prese d'assalto dai turisti in questa caldissima estate: protagonisti due giovani che avevano dormito al b&b 'Baby Park' di Sario Totaro, in piazza De Gasperi a Conversano.

Come racconta il Quotidiano di Puglia, i due ragazzi hanno prenotato telefonicamente, chiedendo di poter pagare il mattino dopo e pretendendo anche uno sconto sul prezzo. Il proprietario ha acconsentito, ma il giorno successivo ha avuto una brutta sorpresa: i due clienti erano scomparsi. La stanza era chiusa dall'interno, e a Totaro è servita addirittura una scala per salire ed entrare dal balcone. Una fuga da film per non pagare i 40 euro della notte: e il padrone di casa, per vendicarsi, ha postato su Facebook il video della fuga, non prima di aver denunciato i due furbacchioni ai carabinieri.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Luglio 2022, 19:22

