Turista drogata e violentata: arrestati cinque dipendenti di un hotel

aggravata dalla narcosi: ecco l'ipotesi formulata dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata a carico di cinque tra dipendenti ed ex dipendenti di un albergo di Meta, arrestati dai poliziotti del commissariato die della squadra mobile di Napoli alle prime luci dell'alba.Secondo i pm oplontini, nel 2016 gli uomini avrebbero narcotizzato e poi abusato in gruppo di una turista inglese ospite della struttura ricettiva: inquirenti e investigatori sono riusciti a ricostruire la dinamica dei fatti e a identificare i presunti responsabili al termine di due anni di indagini particolarmente complesse, culminate poi nell'esecuzione delle cinque ordinanze di custodia cautelare in carcere spiccate dal gip di Torre Annunziata ed eseguite stamattina dalla polizia.