Malore in mare, turista muore in spiaggia a Lignano

UDINE - Un'anziana turista di 84 anni, residente nel Trevigiano, è morta nella tarda mattinata di oggi a Lignano Pineta (Udine), colta da malore. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, la donna si trovava sulla battigia in compagnia di un'altra persona quando si è sentita male. Immediati sono scattati i soccorsi con i tentativi di rianimazione prima del personale di salvataggio della spiaggia e poi degli operatori sanitari. Per l'anziana non c'è stato però nulla da fare. Sul posto anche la polizia locale.

Martedì 10 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:27 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..