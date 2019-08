Turista italiano muore dopo aver mangiato frutti di mare in Croazia, i figli piccoli sono in gravissime condizioni

Martedì 13 Agosto 2019, 17:22

Muore dopo aver. Un italiano di 57 anni era in Croazia con la sua famiglia in vacanza quando si è sentito male. L'uomo èin un ristorante di. Insieme a lui anche la moglie e i figli hanno mangiato cozze e altri molluschi, anche se sono vivi si trovano comunque in gravissime condizioni.Da uno yacht preso a noleggio è arrivata una richiesta urgente di aiuto al porto di Hvar dopo che un uomo era deceduto a bordo. La famiglia presente con lui aveva avuto forti attacchi di vomito, diarrea e perdita di coscienza. I due bambini sono stati portati con un elicottero al centro ospedaliero di Spalato, a circa 50km di distanza dall'isola. Pare che altre due persone siano state ricoverate nelle stesse condizioni poche ore dopo.Vista la gravità dell'accaduto è stata aperta un'inchiesta. Potrebbe trattarsi di una grave intossicazione alimentare, ma è da capire cosa contenevano i molluschi per aver causato il decesso di un uomo e la grave intossicazione di altre 4 persone. Dopo la cena, infatti, la famiglia ha inziato ad accusare malori gastrointestinali fino a un grave peggioramento la mattina successiva.