Turista va nel bosco e non torna. Lo cercano con i cani. L'appello

BELLUNO - Un turista bolognese di 66 anni, Gabriele Giunti, non è rientrato oggi da una camminata con la famiglia. Proseguono tra Selva di Cadore e Alleghe le ricerche. L'uomo ha lasciato moglie e figli al Tabià Forcella per proseguire lungo il sentiero numero 569, addentrandosi nel bosco in direzione di Cima Fertazza.



Alle 13.40 l'ultimo contatto telefonico con la moglie, scesa ad attenderlo a valle dove però il marito non è mai arrivato. Sul posto il Soccorso alpino di Val Fiorentina e Alleghe, gli agenti del Sagf, i Vigili del fuoco. L'elicottero dell'Aiut Alpin Dolomites di Bolzano ha sorvolato l'area utilizzando il Recco, capace di rilevare i cellulari. Sta arrivando in questo momento l'unità cinofila molecolare



L'APPELLO



Gabriele è alto 1 metro e 75 circa, ha capelli grigi, indossa tshirt verde grigia e pantaloni dello stesso colore, non ha con sé lo zaino. Le forze dell'ordine hanno diramato un appello: se qualcuno lo avesse visto è pregato di informare i carabinieri chiamando il 112.

Lunedì 30 Luglio 2018