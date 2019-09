Un inglese proprietario di unanelle campagne di- una frazione del comune di Bernalda, in provincia di- al ritorno inper trascorrere le vacanze di settembre è rimasto di stucco quando ha trovato materassi nei corridoi e oggetti di vario tipo sparsi in tutte le stanze della casa. L'abitazione era statada noveprovenienti da diversi paesi africani. Gli uomini erano entrati nell'appartamento dopo loeffettuato a fine agosto dei capannoni in disuso del comprensorio industriale denominato “la Felandina”.La strutture abbandonate erano occupate da tempo da circa 300 extracomunitari. All’arrivo del proprietario non vi erano persone all’interno dell’abitazione, poiché gli uomini erano al lavoro nei campi. Il turista si è subito rivolto ai carabinieri di Metaponto che hanno constatato l’occupazione abusiva della proprietà privata e hanno atteso il ritorno degli extracomunitari. Dopo averli identificati, gli occupanti sono stati invitati a liberare la casa, cosa avvenuta pacificamente. Al termine delle attività l’abitazione è stata riconsegnata al legittimo proprietario e i 9 soggetti extracomunitari, dotati di regolare permesso di soggiorno, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Matera per invasione di terreni e edifici.