Scoprire antenati e storie familiari: parte il “Turismo delle radici”

Andare in giro, per turismo ma anche per scoprire il passato che non si poteva conoscere direttamente. Come in un viaggio alla rovescia dove si può anche arrivare a stringere tra le mani la foto di un antenato oppure un atto di nascita ritrovato nelle pieghe della storia. È il “turismo delle radici” , che nel 2024 diventerà un leit motiv sostenuto direttamente dal Ministero degli Esteri e che domenica 6 agosto vivrà un’emozionante anticipo alle ore 17,30 un piccolo paese umbro, Monteleone d’Orvieto, che si vedrà riunito ne "La genealogia dei Rustici, 100 Alberi Genealogici di Famiglie Monteleonesi - I Muziarelli, la storia che unisce due torri".

Un evento, abbracciato con entusiasmo dalla Pro Loco, che nasce - proprio come "Le Macine degli Angeli", iniziativa dedicata alla famiglia Angeli che divenne centrale nel 2019 nei giorni dedicati al De.Co. - da una stretta collaborazione ed unità di intenti tra il curatore della ricerca genealogica, Roberto Cherubini, e la giornalista Livia Di Schino. Questo perché l’iniziativa inevitabilmente si rivolge a quel flusso sempre crescente di turismo, cosiddetto delle radici.

(A sinistra Laura Muziarelli 102 anni a colloquio con la giornalista Livia Di Schino)

A dare riferimenti su questo settore è lo stesso Ministero dell’Estero, in vista del 2024, “Anno delle radici italiane”. Il “Turismo delle Radici” in cifre ha un bacino di utenza che sfiora gli 80 milioni di persone.

Tra le curiosità, nel corso dell’evento sarà proposta l'intervista-video a Laura Muziarelli, 102 anni, che è stata raggiunta in Val d'Orcia, a Contignano. Un'inestimabile valore per il territorio, una testimonianza che, intrecciando ricordi ed emozioni, racconta di un passato che difficilmente si trova sui libri. Quasi mai in quelli di storia. Volti e storie che saranno mostrati e raccontati sapientemente, e con grande coinvolgimento, da Giuseppe Giordano Muziarelli. L'incontro del 6 agosto, introdotto dall'ispettore archivistico onorario, Sergio Giovannini, sarà per la collettività un momento straordinario di festa: un "cin cin" e un riconoscimento alle famiglie più antiche che ancora oggi abitano nel paese. Un’apertura entusiasmante ai tradizionali festeggiamenti della Rimpatriata 2023.

