Turismo, la rivoluzione dell'estate parte dall'Abruzzo con la nuova App gratuita SafeSummer

L'estate è alle porte e, come noto, quest'anno alle spiagge si accede riservando il proprio posto in anticipo. Il settore del Turismo, fra i più colpiti dall'emergenza Covid -19, per ripartire con slancio ha bisogno di idee innovative e scelte fuori dagli schemi, per raggiungere e soddisfare al meglio gli utenti finali. Ogni località marittima, dalle più note a quelle più ricercate, sta mettendo a punto il proprio sistema di prenotazione digitale nelle strutture ricettive e nelle spiagge attrezzate. Ma la vera rivoluzione parte dall’Abruzzo dove è stata realizzata una App gratuita che cambierà completamente il nostro modo di vivere l'estate: SafeSummer!



Questa brillante novità di prenotazione del proprio angolo di paradiso in riva al mare arriva da Chieti, infatti, l’applicazione SafeSummer.it è stata realizzata dalla software house DeepCube S.r.l. Ma vediamo insieme tutti i servizi possibili una volta scaricata questa App. SafeSammer è disponibile sin da ora su App store e Play Store, la web app consente agli utenti di riservare il proprio posto in tutti gli stabilimenti balneari registrati sul sito. I proprietari delle strutture ricettive potranno gestire le prenotazioni dell'ombra e le ordinazioni di bar e ristoranti, senza spese per il servizio, oltre ad automatizzare le incombenze amministrative per la propria azienda. Dunque, rispetto a molte applicazioni simili, SafeSummer consente ai clienti di prenotare l'ombra direttamente da casa e, una volta arrivati in spiaggia, ordinare al bar e al ristorante senza creare assembramenti nelle strutture attraverso la consegna diretta sotto l’ombrellone. Per ogni stabilimento registrato sono indicati servizi offerti, coordinate geografiche e recapito telefonico a cui rivolgersi per prenotare. Molto utili, inoltre, i filtri in evidenza in homepage, che permettono di rendere la ricerca estremamente accurata. Finalmente una App che coniuga al suo interno non solo la prenotazione dell’ombrellone ma tutti i servizi di ristorazione a disposizione dei clienti. DeepCube S.r.l. in accordo con le politiche regionali e nazionali, regalando quest’App, intende dare il proprio contributo al rilancio del settore turistico italiano ed alle eccellenze del litorale. Ultimo aggiornamento: Domenica 14 Giugno 2020, 19:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA