Turismo accessibile, tutte le iniziative previste. Centinaio: «Così diventiamo un Paese davvero competitivo»

di Michela Poi

Gian Marco Centinaio, il ministro a Leggo: «Puntiamo su turismo e agroalimentare. Nel 2021 vogliamo portare gli emigrati a visitare l'Italia. In Europa più flessibilità, dobbiamo fare lobby»​

Alex, il ragazzo disabile sollevato dal pubblico al concerto: «Dicevano che non potevo neanche parlare, ora studio all'università»

Fontana ministro per gli Affari Ue, Locatelli alla famiglia: alle 18 giuramento al Quirinale

Mercoledì 10 Luglio 2019, 20:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Al ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e delsi è svolta la conferenza stampa sulcon il, ile il. Nello specifico, sono state illustrate le iniziative sul turismo accessibile nel disegno di legge delega in materia di turismo.Il ministroha sottolineato l’importanza dell’accessibilità nel comparto turistico: «Il turismo accessibile è un concetto trasversale rispetto a tutti gli altri, che si concretizza in un mercato universale, per interagire con il quale dobbiamo necessariamente mettere a sistema una visione fatta di conoscenze e competenze che oggi sono patrimonio di pochi e farla diventare invece patrimonio condiviso».In particolare - ha spiegato Centinaio - «Attraverso il Disegno di Legge Delega al Governo stiamo lavorando per realizzare lo sviluppo di un turismo accessibile in grado di rispondere alle esigenze particolari delle persone con disabilità, famiglie numerose, anziani e giovani attraverso: la formazione delle figure professionali e tecniche per tutta la filiera turistica; la riqualificazione e la valorizzazione delle strutture turistico ricettive; l’individuazione e l’utilizzo di immobili del patrimonio pubblico da destinare a un’offerta turistica a costo contenuto; l’istituzione di del brand “Turismo accessibile Italia” e la promozione di una rete, denominata “rete accessibile”, tra i soggetti pubblici e privati per la promozione di un’offerta integrata di servizi turistici.” Ha concluso Centinaio.«Pensare e progettare in modo accessibile vuol dire diventare, come comunità, più inclusivi, e come sistema Paese, più competitivi - Ha dichiarato il Ministro per la Famiglia e le disabilità- Iniziative come questa, orientate a favorire e a potenziare il sistema dell’accessibilità nel settore turistico, sono l’esempio di un grande lavoro di squadra - ha proseguito - in particolar modo tra i ministri della Lega e di una sensibilità diffusa sui temi della disabilità, che ci porta a costruire, insieme, risposte concrete».«Così è stato, ad esempio, col ministro Bussetti, con l’assunzione di 40mila nuovi insegnanti di sostegno così è oggi e così continuerà ad essere. Con questo stesso spirito ho inoltre personalmente sollecitato il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a occuparsi, per competenza, del primo Piano nazionale per la non autosufficienza e ho fatto altrettanto col Mit, in particolare per condurre in porto il progetto della Banca dati nazionale unica del contrassegno, che consentirà alle persone con disabilità di accedere ai centri storici delle città senza odiose peripezie burocratiche».Il ministro per gli Affari Regionaliha ricordato che «il turismo è un diritto per tutti e per le persone con disabilità è un’occasione di inclusione sociale che deve essere incentivata e non negata. Al governo è stato fatto un lavoro di squadra per garantire pari dignità e pari opportunità ponendo finalmente la giusta attenzione al tema dell’accessibilità. Le regioni giocano un ruolo fondamentale e mi impegno a sollecitare quei territori che ancora devono compiere sforzi per garantire a tutti i cittadini la possibilità di godere delle meravigliose località turistiche che - ha concluso Stefani - l’Italia offre».