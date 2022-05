Tumori, scoperti 5 nuovi cibi scudo: ecco quali alimenti assumere per prevenire e curare il cancro

Il tumore può essere prevenuto nel 40% dei casi. Con stili di vita salutari e mangiando in maniera sana ed equilibrata, gli esperti non hanno dubbi che le probabilità di avere un tumore si riducono notevolmente. E dopo decenni di studi che vertono anche sul ruolo dell'alimentazione nella prevenzione e nella cura dei tumori, ecco che spunta la lista dei cosiddetti cibi scudo. Quegli alimenti che se assunti possono prevenire e curare il cancro.

Come riportato da Il Messaggero, gli studi sulla tematica non mancano e spaziano dalle ricerche di tipo epidemiologico alle più recenti e sofisticate analisi di tipo molecolare, volte a identificare l’effetto di singoli elementi contenuti nella dieta sia sulla prevenzione, sia sulla comparsa e la progressione del cancro. Ovviamente nessun alimento è salvifico da solo. Quindi niente può garantire un'immunità dal cancro, ma grazie a determinate sostanze e proprietà di cui sono costituiti, questi alimenti possono garantire un contrasto efficiente alla possibile diffusione dei tumori e aiutare nella guarigione.

TUMORI, ECCO I CIBI AMICI

Dalla Società italiana di Andrologia (SIA), è giunta la lista dei cibi da assumere. Per prevenire e contrastare il cancro bisogna assumere gli antiossidanti nel regime alimentare quotidiano. E, appurato che non esiste un supercibo, che da solo possa prevenire o curare il cancro, senza dubbio ci sono alimenti ricchi di fibre, vitamine, minerali, che si trovano soprattutto in frutta e verdura, che nell’insieme e per le loro varie proprietà sono considerati «amici della salute». Allo stesso tempo esistono alimenti che dovrebbero essere evitati come l'alcol, o che andrebbero consumati in modo limitato, come la carne rossa e gli insaccati, perché contengono sostanze ritenute cancerogene se assunte in ingenti quantità.

TUMORE ALLA PROSTATA: GLI ALIMENTI BENEFICI

Dalle ricerche si evidenziano in particolar modo 5 cibi che hanno un effetto benefico nel difendere l'organismo umano specialmente da un tipo di tumore: quello della prostata negli uomini. Il tumore alla prostata è la forma di cancro più diffusa tra gli uomini italiani. Tra i principali fattori di rischio per questo cancro ci sono l'età, l'abuso di alcol e i cibi che contengono grassi saturi. Con una diagnosi precoce il tasso di guarigione è al 90%, ma la vera difficoltà in questa patologia è la capacità di diagnosi: questo tumore non mostra infatti sintomi specifici e gli uomini sono più reticenti a sottoporsi a screening periodici.

Ma dalle ricerche ora si scopre che esitono alcuni alimenti che contengono sostanze in grado di prevenire, concretamente, l’insorgenza del tumore alla prostata.

I CIBI SCUDO

E se gli scienziati si dicono fiduciosi del fatto che in 5-10 anni si arriverà a un vaccino per i tumori, ora esce la lista dei cibi scudo contro il tumore alla prostata, ecco quali sono:

TÈ VERDE

Il tè verde è ricco di epigallocatechine, sostanze altamente antiossidanti che riducono il rischio di insorgenza di tumore della prostata del 60%, e dell’80% se assunte per 2 anni consecutivi.

IL POMODORO

Il pomodoro è fonte naturale di licopeni, molecole dal potere antinfiammatorio e antiossidante che vengono meglio assorbite dall’intestino quando gli alimenti sono cotti e la cui presenza nel sangue riduce dal 12% al 26% la possibilità di ammalarsi.

L'UVA

L'uva contiene alte percentuali di resveratrolo, molecola dall’azione antiossidante e capace di inibire, attraverso fattori bloccanti, la progressione della patologia tumorale.

GLI ARACHIDI

Gli arachidi sono stati recentemente inseriti, assieme ai mirtilli, come fonti di pterostilbene, un potente antiossidante dalle formidabili proprietà preventive.

IL MELOGRANO

Infine il melograno racchiude l’acido ellagico, del quale è stata dimostrata la capacità di ridurre la tossicità della chemioterapia in pazienti affetti da cancro prostatico.

Ultimo aggiornamento: Martedì 24 Maggio 2022, 23:06

