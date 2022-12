Tumori all’attacco, nel 2022 ben 400mila casi (+14mila in due anni). Sotto accusa fumo e obesità

di Mario Landi

Aumentano le diagnosi di tumore in Italia rispetto al 2020 e non è solo il peso della pandemia si fa sentire: il boom di casi sarebbe dovuto infatti anche agli stili di vita non appropriati. Nel 2022 sono infatti stimati quasi 400mila nuovi casi, 390.700 per l'esattezza: 14.100 in più in 2 anni.

SOVRAPPESO E se nella fase post-pandemica, sono ripresi gli screening di prevenzione, a destare preoccupazione sono il sovrappeso, che riguarda il 33% degli adulti, l'obesità che interessa il 10%, ma anche la sedentarietà, che raggiunge il picco del 31%, e il fumo, un'abitudine per il 24%. Lo studio è contenuto nel volume I numeri del cancro in Italia 2022.



CANCRO AL SENO Il tumore più frequentemente diagnosticato, nel 2022, è il carcinoma della mammella (55.700 casi, +0,5% rispetto al 2020), seguito dal colon-retto (48.100, +1,5% negli uomini e +1,6% nelle donne), polmone (43.900, +1,6% negli uomini e +3,6% nelle donne), prostata (40.500, +1,5%).





