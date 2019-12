Tumore incurabile, Camilla stroncata a 25 anni. Era l'ex cameriera dell'Acquasalsa

Venerdì 27 Dicembre 2019, 11:47

Un tumore incurabile al polmone ha stroncato nella sera di Natale, ex cameriera di soli 25 anni. Camilla aveva lavorato al bar Acquasalsa, in zona Pescheria a Treviso. La ragazza combatteva da tre anni contro il male, assistita dalla famiglia che si era trasferita nel Veneziano per assisterla. I funerali si terranno lunedì 30 dicembre, alle 14.30 nell'obitorio dell'ospedale di Jesolo e dalle 14.45, nella chiesa di Jesolo paese.