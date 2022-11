Tumore all'orecchio per colpa del cellulare, il tecnico di Torino vince la causa con l'Inail: riceverà un indennizzo

Ha usato il telefono cellulare due ore e mezza al giorno, per 13 anni. Finché non si è ammalato di tumore all'orecchio. Così il tecnico specializzato dell’Acciai Speciali Cogne, si è rivolto a uno studio legale per fare causa. Il 2 novembre scorso è arrivata la sentenza, che ha stabilito un indennizzo in suo favore. Condannata l'Inail, che adesso dovrà risarcirlo.

Il caso

L'uomo, un 63enne residente ad Aosta, è stato colpito da tumore benigno che colpisce un nervo dell’orecchio. Gli avvocati dell'uomo hanno sostenuto il nesso di causalità tra l’uso del cellulare prolungato per motivi lavorativi e la malattia riscontrata e hanno ottenuto un doppio verdetto positivo, prima del tribunale di Aosta e ora della Corte d’Appello, scrive Repubblica. Prima di lui, solo in un altro caso un lavoratore aveva avuto ragione in tribunale per una causa simile.

La sentenza ora pronunciata «è figlia di un serrato confronto scientifico» hanno spiegato gli avvocati, «ci sono stati numerosi incontri e scambi di memorie tra gli esperti delle parti». Nel 2020 l'ente di previdenza era stato condannato a corrispondere un indennizzo di 350 euro al mese all'uomo, ma aveva impugnato la decisione del tribunale, chiedendo una nuova consulenza tecnica. L’elevata probabilità di correlazione tra tumore e cellulare in questo caso è stata accertata sulla base dell’assenza di altre possibili cause e l’esposizione prolungata a radiofrequenze si è così rivelata l’unico fattore di rischio per l’ex lavoratore dell’acciaieria.

Ultimo aggiornamento: Sabato 5 Novembre 2022, 17:19

