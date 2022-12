Manuela, la commessa amata da tutti sconfitta dal male: un intero paese in lutto

L’operazione e le cure. Quindi la notizia, tanto attesa e sperata a Vittorio Veneto (Treviso), che quel male era riuscita a sconfiggerlo. Ma in realtà, quella era solo la prima battaglia contro un tumore che le aveva minato il corpo, male che alcuni anni dopo le si è ripresentato in maniera violenta, portandola in breve tempo alla morte. Cordoglio nel mondo del commercio vittoriese per la morte di Manuela Dal Tio, 55 anni, a lungo commessa nel negozio di calzature “Paludetti” di San Giacomo di Veglia e in precedenza nei negozi di abbigliamento “Bottega classica”, che si trovava in via Da Ponte, e di giocattoli “Casa della bambola” di viale della Vittoria. Manuela Dal Tio lascia la figlia Martina, Nello, la mamma Elsa e l’affezionata Marisa. Il funerale sarà celebrato nella chiesa di San Giacomo di Veglia, il quartiere in cui risiedeva. Dopo le esequie, il feretro proseguirà per la cremazione. Per volontà dei familiari della 55enne non fiori, ma eventuali offerte da devolvere all’Airc, l’Associazione italiana per la ricerca sul cancro.

Il ricordo

«Manuela era una ragazza eccezionale, una guerriera – ricorda con commozione Michele Paludetti, presidente di Ascom Vittorio Veneto e titolare del negozio di calzature in cui la 55enne aveva lavorato dal 2004 a fine 2020, quando per la malattia aveva deciso di lasciare il lavoro per concentrare tutte le sue energie in quella battaglia - Da tre anni lottava contro un tumore che, dopo un percorso di cure, pareva essere riuscita a debellare, ma che dopo un po’ di anni si è ripresentato in maniera più violenta. Con noi è rimasta fino a fine 2020, ma anche se non lavorava più qui in questi ultimi due anni le siamo rimasti sempre vicini, ci sentivamo al telefono e passava a trovarci in negozio. Per noi era una di famiglia». Numerosi i messaggi di cordoglio espressi da clienti ed amici della 55enne, che la ricordano come una donna che ha sempre sorriso alla vita e come una commessa dai modi gentili e competente.

