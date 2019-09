Ilaria stroncata dal male a soli 35 anni: un intero paese la piange

Tutta Castelfidasrdo è in lacrime per la morte di Ilaria Petromilli. Ilaria è stata stroncata da un male spietato a soli 35 anni. Lascia il compagno Tommaso, i genitori Lorena e Rolando e le sorelle Elena e Giulia. Amici e conoscenti in queste ore terribili si stringono attorno alla famiglia di Ilaria, straziata da un dramma terribile.



Tanti anche i messaggi di cordoglio su Facebook, il profilo di Iliaria si è trasformato una specie di muro del pianto. I funerali di Ilaria si svolgeranno oggi pomeriggio alle 14,30 nella chiesa Collegiata di Castelfidardo. Sabato 14 Settembre 2019, 03:45

