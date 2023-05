Si conoscono online, poi lei scopre di avere un tumore: lui le chiede di sposarlo e il matrimonio si celebra in clinica

di Redazione web

Una storia d'amore nata online, cresciuta coprendo la lunga distanza che separa il Brasile da Salerno, messa a dura prova con la scoperta di un tumore alla testa e finita nel migliore dei modi: il matrimonio tra Marcia e Rosario.

Niente sesso prima del matrimonio: ecco il segreto per non divorziare ed amarsi per sempre

Il cane azzanna al volto la figlia di 3 anni, il papà vuole portarlo via di casa ma la mamma si oppone: «Abbiamo divorziato»

L'amore nato online

Lei brasiliana di 49 anni, lui 53enne di Pagani, comune della provincia di Salerno. Quindici anni fa si sono conosciuti grazie al web e da allora non hanno mai smesso di amarsi. La loro storia è andata avanti grazie a mille viaggi, mille trasferte. Il 22 marzo, la svolta. Marcia, mentre si trova in Campania, si sente male, una crisi epilettica. La corsa in ospedale e poi l'amara scoperta: un tumore alla testa. La paura, un delicato intervento ma poi il migliore dei lieti fine: Marcia e Rosario si sono sposati, lo scorso 25 aprile. Rosario racconta con l'emozione della prima volta la storia con Marcia: «Il nostro è stato subito amore, si pensa che le storie nate sul web siano destinate a finire ed invece noi ogni giorno, in questi 15 anni, ci siamo innamorati sempre di più».

Il tumore alla testa

Marcia nel 2012, mentre era in Brasile, ebbe anche quella volta una crisi epilettica. Le fu diagnosticato il tumore ma le fu detto che era benigno e che non andava operato. Ed invece, a marzo di quest'anno, si è scoperto che la situazione era decisamente peggiorata e che il tumore non era affatto benigno. Trasferita d'urgenza all'ospedale Umberto I di Nocera, è stata operata il 30 marzo scorso da Michele Carandente, primario di neurochirurgia. Marcia ha superato tutto, ora è ancora in clinica, a Roccapiemonte, per la riabilitazione.

Il matrimonio in clinica

Ma il 25 aprile, in quella clinica, la sua vita è ancora una volta cambiata. In abito da sposa, anche se sulla sedia a rotelle, ha sposato Rosario. Una cerimonia di nozze a tutti gli effetti, celebrata dal vice sindaco di Roccapiemonte, seguita da torta e brindisi. Rosario ha deciso di mettersi in aspettativa per assisterla in clinica. «Perché l'amore è questo - ha detto - e la vita ce lo ha fatto capire ancora di più».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Maggio 2023, 11:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA