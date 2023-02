I medici amputano braccia e gambe per un tumore, ma la diagnosi era sbagliata: Bebe Vio le dona le sue protesi

di Redazione web

Subisce l'amputazione delle gambe e delle braccia per un tumore, ma si scopre che la diagnosi era errata. Anna Leonori, di Terni, ha scoperto solo dopo l'amputazione che in realtà il tumore non c'era e ha dovuto farsi forza per adattarsi alla sua nuova vita sconvolta da un errore medico. Anna è riuscita a farcela anche grazie all'aiuto di Bebe Vio che le ha donato le sue protesi.

Picchiato da due donne e deriso sui social, il video choc denunciato da Borrelli: «Violenza di genere»

Saman Abbas, lo zio confessa: «Quando l'hanno seppellita ero lì, mi sono allontanato perché non volevo vedere»

Il supporto di Bebe Vio

La campionessa di scherma, che ha subito l'amputazione degli arti a causa di una meningite, ha voluto aiutare la donna per invitarla a farsi forza. «Le costosissime protesi acquistate grazie alle raccolte fondi di associazioni di volontariato e privati mi hanno cambiato la vita», ha raccontato la Lonori al Messaggero, So bene che non avrò mai più l’autonomia ma mi hanno restituito un minimo di dignità nella vita di tutti i giorni. La quotidianità è fatta di tante cose, alcune non potrò farle mai più da sola, altre grazie alle protesi sì». Accanto a lei c'è stata anche Bebe Vio, oltre alla sua famiglia che l'ha rassicurata dicendo che piano piano avrebbe imparato a gestire la sua nuova vita.

La battaglia legale

Ora la donna vuole prepararsi a una battaglia legale per chiedere il giusto risarcimento che le garantirebbe una vita dignitosa e l'uso delle protesi di ultima generazione: «Non è un capriccio la necessità di avere un risarcimento per quello che ho subito. Vivo ogni giorno con la preoccupazione che si possa rompere un pezzo, cosa che mi costringerebbe a tornare sulla sedia a rotelle». Poi ha concluso: I periti concluderanno il loro lavoro a giugno. Non so come andrà a finire questa fase ma so con certezza che non si libereranno di me in alcun modo. Se sarà necessario affronterò anche il processo».

Meningite, morte cerebrale per il 17enne ricoverato a Vicenza. In profilassi 265 persone https://t.co/G4cRkR92rL — Leggo (@leggoit) February 28, 2023

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Febbraio 2023, 14:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA