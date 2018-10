Venerdì 26 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:54 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

con il, a base di tisane omeopatiche e sedute psicologiche. La terapia, senza basi scientifiche, non ha funzionato enel 2014. Per questa ragioneè stataoggi dalla terza sezione penale della Corte d'appello di Torino a 3 anni e 10 mesi di carcere con l'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni e interdizione dalla professione medica per 3 anni e 10 mesi.L'accusa aveva chiesto una condanna a quattro anni. Il collegio ha inoltre condannato la Durando a pagare una provvisionale di 400mila euro ai familiari della donna, assistiti dagli avvocati Marino Careglio e Silvia Ingegneri. In primo grado il tribunale comminò una pena di 2 anni e 6 mesi con un risarcimento di soli 20mila euro.