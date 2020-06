Uccisa a due anni da un tumore al cervello: Elena è volata in cielo

Il cuore della piccola Elena Amicarelli, due anni, ha cessato di battere, uccisa in nove mesi da un tumore al cervello. Lo scorso ottobre la terribile diagnosi: medulloblastoma. Venerdì scorso, 26 giugno, dopo un dolorosissimo calvario, la piccola è morta nel reparto di pediatria dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso, dove era stata ricoverata solo il giorno prima.



Una prima operazione era andata a buon fine e anche le radioterapie e le chemio parevano aver dato effetti positivi. Giovedì scorso, invece, la piccola si è aggravata improvissamente mentre si trovava al mare, a Duna Verde con i genitori Ana Milena e ed Emanuele. Inutile la corsa in ospedale e i tentativi di cura; Elena è volata in cielo.



Lascia i genitori e i fratelli Isabella, Victoria e Antonio oltre ai nonni Pasquale e Gilda. Il funerale si terrà martedì 30 giugno alle 15.15 nella chiesa parrocchiale di Paese. Qui, nella frazione di Castagnole, la famiglia aveva vissuto, prima di trasferirsi a Treviso, in viale Europa.

