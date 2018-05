Tumore al cuore rimosso senza aprire il torace: l'intervento eccezionale a Torino

Un, messo a punto in Italia, all'ospedaledella Città della salute di Torino. Un uomo di 61 anni, portato all'attenzione dell'équipe di Cardiochirurgia per il riscontro di un(circa 3x2 cm) nell'atrio destro del cuore, è stato operato con una procedura rivoluzionaria: la massa è stata rimossa con l'ausilio di un sistema di circolazione extracorporea veno-venosa ad alti flussi, soprattutto senza aprire il torace e senza praticare incisioni chirurgiche.La procedura,si è svolta nelle sale di emodinamica della Cardiologia universitaria ed ha visto l'alternarsi continuo di diverse figure specialistiche: cardiochirurghi, anestesisti, emodinamisti, ecocardiografisti, insieme a tecnici perfusionisti e di sala di emodinamica. Terminato l'intervento, il paziente è stato immediatamente trasferito direttamente in reparto degenti in ottime condizioni generali. La dimissione è prevista nei prossimi giorni senza necessità di riabilitazione.La terapia medica non aveva infatti modificato le dimensioni della massa: è stata allora valutata la possibilità di rimozione in chirurgia mini-invasiva. Le comorbidità e la patologia neoplastica pregressa hanno reso necessario l'impiego di un sistema di aspirazione (dispositivo AngioVac) da impiantare per via percutanea a torace totalmente chiuso e a cuore battente, considerato l'elevato rischio chirurgico. Il presidio - spiega l'ospedale in una nota - consente di creare un bypass extracorporeo veno-venoso, in grado di trattare trombosi venose profonde, embolie polmonari massive e rimozione di masse intracardiache.