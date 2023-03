Leonardo Lotto, paralizzato a 24 anni dopo un tuffo in riva al mare: «La mia vita cambiata in un attimo»

di Redazione web

Era a Melbourne con gli amici, tutti studenti della Bocconi e per alcuni mesi in Australia per un Erasmus. Ma la mattina del 23 febbraio la vita di Leonardo Lotto, studente di 24 anni aostano, è rimasto vittima di un incidente in mare. Si stava divertendo con i colleghi e amici, quando dopo un tuffo tra le onde sul bagnasciuga ha picchiato violentemente la testa contro il fondale di sabbia. In quel momento comincia l'incubo: gli amici lo aiutano a uscire dall'acqua, poi la corsa in ospedale. Dopo l'intervento d'urgenza, i medici dicono: «Frattura delle vertebre C3 e C5, spina dorsale danneggiata». Leonardo è paralizzato dalla testa in giù e non potrà più camminare.

Leonardo Lotto, la raccolta fondi

Gli amici di Leonardo Lotto hanno organizzato una raccolta fondi online per sostenere eventuali spese per le cure mediche e la riabilitazione. A seguito dell'incidente avvenuto un mese fa, il giovane ha riportato una lesione spinale. «Questo significa che sono paralizzato dalle spalle ai piedi», si legge in un post sul profilo Instagram del giovane. Dopo il ricovero all'Alfred Hospital di Melbourne, «le sue condizioni sono stabili, e ora è pronto per iniziare il suo lungo percorso riabilitativo a Milano con tutte le energie e la positività che hanno sempre caratterizzato la sua personalità».

Il racconto di Leonardo

«È passato un mese dall'incidente - si legge nel post - e ogni giorno penso costantemente a come le cose possono cambiare rapidamente e drasticamente, in un batter d'occhio e in modi che mai avrei immaginato. Ora non ho altra scelta che guardare avanti, iniziare un nuovo viaggio che sarà doloroso, duro e faticoso. Questo non è uno sprint, ma una maratona infinita. Continuerò a combattere e farò tutto ciò che serve. A volte cadrò, ma alla fine mi rialzerò, vivendo sempre giorno per giorno, superando i momenti più bui». Il giovane ringrazia i genitori per essersi presi cura di lui, lo staff dell'ospedale australiano («mi ha letteralmente salvato la vita») e gli amici che gli hanno dimostrato affetto. Leonardo Lotto sta frequentando un master in "International management" alla National university di Singapore e il soggiorno in Australia è legato a un semestre di "Exchange" con l'università di Sidney.

