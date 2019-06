Sabato 15 Giugno 2019, 17:40

Si è tuffato nelle acque del fiumeper recuperare la palla con la quale stava giocando con alcuni amici sulla riva, ma è morto tra le acque e non è più riemerso. È accaduto attorno alle 14 di oggi a, Comune della provincia di Bergamo , a undi origine senegalese ma residente a Cenate, nella Bergamasca: sul posto sono giunti i mezzi dei sommozzatori. Presenti anche vigili del fuoco e carabinieri. A dare l'allarme, gli amici.È stato ritrovato dopo un'ora di ricerche, a quattro metri di profondità e a una quindicina di metri dal punto in cui era stato visto scomparire, il cadavere del 17enne entrato in acqua poco dopo le 14 di oggi, nell'Oglio a Palosco. Il ragazzo sarebbe stato tradito da un mulinello, che lo avrebbe trascinato sott'acqua.Gli amici hanno tentato di soccorrerlo, ma la forza della corrente ha prevalso. Sul posto, oltre ai sommozzatori volontari di Treviglio, sono giunti gli uomini del soccorso subacqueo di Milano, una squadra dei vigili del fuoco di Romano di Lombardia, la polizia locale di Palosco, la Croce Rossa di Palazzolo e l'elisoccorso da Milano.