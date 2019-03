Tubercolosi a scuola, altri due bambini contagiati dopo la maestra: test sui familiari

Roma, donna trovata morta in casa: aveva un sacchetto di plastica in testa

Altri due casi di tubercolosi a Motta di Livenza, in provincia di Treviso: duedi una classedel Mottense in cui insegna una delle maestre colpite dalla tbc nelle scorse settimane. Ne dà notizia l'azienda Ulss 2 della marca Trevigiana, alla conclusione dei test Mantoux nelle dueinteressate dal focolaio., hanno una forma «chiusa» di tubercolosi, ossia negativa alla ricerca del bacillo di Koch ma comunque con la necessità di trattamento multifarmacologico a domicilio.Sui restanti 400 bambini della scuola 11 sono le positività, a cui sarà seguito il consueto protocollo che prevede radiografia del torace ed eventuali successivi approfondimenti. Per quanto concerne il personale della scuola non sono emersi particolari elementi di preoccupazione. La maestra "origine" del focolaio è stata dimessa dall'ospedale Cà Foncello di Treviso e proseguirà le terapie a domicilio. Nell'altra scuola dell'Infanzia i test Mantoux effettuati agli alunni a seguito del caso di tubercolosi diagnosticato a una maestra sono risultati tutti negativi.