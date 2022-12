Truffe online prima di Natale, false mail di consegna pacchi. La polizia: «Non cliccate»

di Redazione web

Tempo di fare regali, gli acquisti sul web e sui siti di e-commerce si moltiplicano, così come il lavoro dei corrieri che consegnano i pacchi su e giù per lo stivale. Ma attenzione, avverte la polizia di stato, perché in questo periodo dell'anno crescono anche i rischi di incorrere in truffe online, con la scusa della mancata consegna e del pacco in giacenza.

Sms o email

Tra i metodi truffaldini più abusati in questo periodo, a cui bisogna porre molta attenzione, c'è il messaggio su cellulare o la mail in cui si viene avvisati della consegna di un pacco, di cui bisogna programmare l'orario di consegna, e si invita a cliccare il link. Questa è proprio l'azione da non fare mai. Si chiama phishing, e consente ai cyber criminali di carpire i nostri dati e rubare password o accedere ai nostri dati bancari.

Polizia mette in guardia

A dare l'allarme è la polizia su Twitter: «Attenzione alle mail che vi avvisano di non essere riusciti a consegnare un pacco e di cliccare per scegliere l'orario in cui riceverlo. Si tratta di #phishing e quindi cliccando verranno rubate le informazioni personali».



Attenzione alle mail che vi avvisano di non essere riusciti a consegnare un pacco e di cliccare per scegliere l'orario in cui riceverlo. Si tratta di #phishing e quindi cliccando verranno rubate le informazioni personali#14dicembre #truffeonline #essercisempre pic.twitter.com/2SLmhoz9ti — Polizia di Stato (@poliziadistato) December 14, 2022

Negli ultimi trenta giorni, a partire dal Black Friday fino ai giorni precedenti il Natale, gli hacker moltiplicano i loro attacchi, fingendosi - nei loro messaggi - banche, pubblica amministrazione, società di spedizione e persino l'agenzia delle entrate - nel tentativo di rubare dati sensibili e finalizzare le truffe.

