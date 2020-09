Truffa da 55mila euro: apre un Sms e gli prosciugano il conto, denunciati due napoletani

Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Settembre 2020, 13:05

La vittima dell'incredibile truffa è un sassarese. Ma la Polizia è intervenuta in suo soccorso, individuando i criminali.Una truffa telefonica da 55mila euro è stata smascherata dalla Polizia. Individuati e denunciati i due colpevoli, due uomini di Napoli di 44 e 47 anni. I truffatori, tramite un sms, sono riusciti a prendere possesso dei dati personali dell'ignara vittima. La truffa prende il nome di "swap fraud":. A questo punto, i due napoletani si son recati in un centro di assistenza per telefoni, per trasferire il numero della loro vittima in una sim nuova di zecca: tutto, grazie a dei documenti falsi. Così i criminali hanno ottenuto libero accesso ai servizi online e ai conti bancari del sardo truffato.Una volta entrati nel conto corrente, hanno effettuato dei bonifici per circa 55mila euro. Fortunatamente, il sassarese ha denunciato alla Polizia quanto accaduto e gli agenti hanno smascherato la truffa. Inoltre,