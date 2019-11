Truffa del Postamat, l'asciugamano pagato 3.400 euro

I Carabinieri della Compagnia di Sacile, in provincia di Pordenone, hanno denunciato peraggravata, residenti in tutta Italia, già noti per il medesimo reato, per la cosiddettaLe vittime, residenti a(Pordenone),(Treviso), che avevano postovenivano contattate da sedicenti compratori che le convincevano a procedere con il pagamento attraverso unMa il risultato dell'operazione era l'opposto di quanto desiderato: il venditore invece di ricevere un accredito dell'ammontare pattuito, veniva truffato conper la medesima cifra e a volte per importi anche molto superiori.Tra i casi più eclatanti,, con una truffa di mille euro per l'acquisto di una stufa a legna; un uomo, di 56 anni, di Torre Annunziata (Napoli) con una truffa di 1.339 euro per quattro pneumatici con cerchione;con una truffa di 2.300 euro per una bicicletta in carbonio e così via fino a un giovane dicon una truffa di benil cui prezzo pattuito era di soli 40 euro.