Aria al posto del carburante, sequestrati due distributori benzina

Nel quadro della costante attività di controllo del territorio finalizzata alla prevenzione e repressione degli illeciti nel settore dei prodotti energetici sottoposti ad accisa, i finanzieri del comando provinciale di Napoli hanno sequestrato un distributore di carburante, una colonnina erogatrice, una cisterna interrata e 3.895 litri di gasolio per autotrazione.



In particolare, nel comune di Nola, i finanzieri del Gruppo di Nola hanno riscontrato un’alterazione alla colonnina “contometrica” di un distributore stradale che faceva girare a vuoto il totalizzatore del prezzo sin dal momento in cui la pistola erogatrice veniva estratta, facendo pagare così – all’ignaro cliente – aria al prezzo del carburante.



Nell’altro intervento, i finanzieri della compagnia di Portici scoprivano un distributore di carburante stradale a San Giorgio a Cremano che erogava gasolio in quantità inferiore attraverso il riempimento di un serbatoio campione di 20 litri che, dopo diverse prove di erogazione, evidenziava una deficienza del 5 per mille in meno su ogni litro.



Al termine delle ispezioni, i due responsabili delle attività sono stati denunciati all’autorità giudiziaria, mentre sono stati posti sotto sequestro un intero impianto di distribuzione, una colonnina e una cisterna con 3.895 litri di gasolio. Martedì 4 Giugno 2019, 10:37

